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Ylli portugez i futbollit, Cristiano Ronaldo, është pezulluar për 30 ditë nga Kombëtarja e Portugalisë, pas tensioneve të krijuara së fundmi rreth grumbullimit të përfaqësueses.
Vendimi pason pakënaqësitë e shfaqura gjatë përballjes ndaj Norvegjisë, sfidë në të cilën sulmuesi i Al-Nassr nuk u aktivizua fare në fushë nga trajneri Jorge Jesus, raporton AS transmeton Klankosova.tv.
Ky vendim e shtyu pesë herë fituesin e “Topit të Artë“ të braktisë grumbullimin e ekipit që po mbahej në Danimarkë.
Mësohet se vetë futbollisti ka kërkuar këtë periudhë pushimi/pezullimi, teksa krahas mungesës njëmujore, ndaj tij është shqiptuar edhe një gjobë simbolike prej 255 eurosh.
Si rrjedhojë e këtij sanksioni, Ronaldo nuk do të jetë në dispozicion për ndeshjet vendimtare të muajit nëntor, të cilat Portugalia do t'i zhvillojë në kuadër të UEFA Nations League.