Lajmet e fundit
Në një takim në Korçë që kishte në fokus luftën kundër trafikut të fëmijëve, zëvendësministrja e Brendshme, Silva Caka ka komentuar veprimet e policëve në protestat e fundit, duke pranuar se ka pasur raste kur policia nuk ka reaguar, raste kur ka ndërhyrë në mënyrë proporcionale, por edhe raste kur, sipas saj, ka tejkaluar kompetencat, prandaj sqaroi se deri tani ka shtatë efektivë të pezulluar nga detyra dhe që po hetohen nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore.
“Janë aktualisht 7 efektivë të pezulluar nga vetë Policia e Shtetit, të cilët i janë shtruar hetimit nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore. Gjithashtu këta janë referuar nga Policia e Shtetit, kemi 4 të hetuar kryesisht nga vetë AMP-ja dhe janë edhe 55 ankesa të paktën deri në këto momente që flasim, janë 55 ankesa nga qytetarë të ndryshëm të cilët kanë sinjalizuar tejkalimin e detyrës nga policë të ndryshëm. Të gjitha ankesat do të shqyrtohen dhe do të kthehet një përgjigje”, tha Silvana Caka-zëvendësministre e Brendshme, raporton topchannel, transmeton Klankosova.tv.
Zëvendësministrja paralajmëroi gjithashtu për rrezikun që të rinjtë të përfshihen në situata të nxitura nga persona të tjerë dhe të përfundojnë me përgjegjësi penale.
“Është shumë e rëndësishme që të rinjtë dhe fëmijët që po marrin pjesë në këtë protestë të njihen me individë të cilët nuk janë aty për t’i ndihmuar që të çojnë përpara mesazhet e tyre, por janë aty për t’u mësuar edhe atyre se si duhet të sillen në një”, tha ajo.