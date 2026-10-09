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Drejtoresha e SHFMU “Bajram Curri” në Istog, raportohet se është pezulluar nga puna.
Sipas gazetarit korrespodent të Klan Kosova, Valdrin Daci, në proces disiplinor është edhe një drejtoreshë e shkollës fillore “Martin Camaj” në Gurrakoc, transmeton Klankosova.tv.
Në emisionin “Ora Shtatë”, Daci bën të ditur se shkak kryesor është, sipas informacioneve nga drejtori i arsimit në këtë komunë, mosrespektimi i hierarkisë dhe procedura ligjore e prokurimit.
“Prindërit e shkollës ‘Bajram Curri’ kanë raportuar se po iu kërkohen nga 35 euro që me i pagu për fëmijët e tyre, nxënës në këtë shkollë, dhe ata me u pajisë me uniforma, gjë që ka dërguar deri te pezullimi i drejtoreshës së kësaj shkolle. Kur kemi pyetur drejtorin pse është pezulluar, ka thënë se është pezulluar nga komisioni”, tha Daci.