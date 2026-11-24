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Në prag të 28 Nëntorit, emisioni “Rubikon” sjell një intervistë me ambasadorin e Shqipërisë në Kosovë, Petrit Malaj.
Në këtë bisedë do të diskutohen marrëdhëniet mes Kosovës dhe Shqipërisë, zhvillimet aktuale politike në të dyja vendet, si dhe sfidat e përbashkëta që i presin shqiptarët.
Ku janë sot marrëdhëniet ndërmjet Prishtinës dhe Tiranës?
Sa është e pranishme Kosova në agjendën diplomatike të Shqipërisë?
Çfarë nënkupton për Kosovën avancimi i Shqipërisë drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian?
Si reflektojnë zhvillimet e brendshme politike në Shqipëri në marrëdhëniet ndërmjet dy vendeve?
Me çfarë sfidash i gjen shqiptarët ky 28 Nëntor?
Këto dhe të tjera, sonte në Klan Kosova, nga ora 20:45.