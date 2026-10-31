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Psikologia Mirjeta Pestisha, e ftuar në emisionin Info Magazine në Klan Kosova, ka folur për rastin e Arlinda Zekajt, duke shprehur keqardhje për faktin se, sipas saj, ajo nuk gjeti mbështetje dhe mbrojtje as nga gratë brenda familjes së saj.
“Arlinda nuk u mbrojt as nga gratë. Unë mendoj se brenda familjes së saj, duke filluar nga nëna e ish-bashkëshortit, te kunata dhe gratë e tjera që kanë qenë pjesë e familjes, ajo nuk u mbrojt”, theksoi Pestisha.
Ajo theksoi se me rastin e Arlindës "ka humbur edhe siguria".
Sipas saj, nëse deri më tani qytetarët kanë pasur një adresë ku mund të drejtoheshin për ndihmë, tashmë ajo derë është mbyllur.