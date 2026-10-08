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Vjeshta sjell me vete një numër ushqimesh që mund të shtohen në dietën tuaj për të ndihmuar në uljen e inflamacionit në trupin tuaj.
Ushqime si kungulli, arrat dhe mollët janë gjithashtu të dobishme për shëndetin e zorrëve dhe forcimin e sistemit tuaj imunitar.
Mollët
Përveçse janë krokante dhe të ëmbla, mollët janë plot me komponime bimore, potenciali i të cilave për të luftuar inflamacionin është hulumtuar gjerësisht. Nutricionistja e Karolinës së Jugut, Lauren Manaker, i tha Verywell se efekti anti-inflamator i mollëve vjen kryesisht nga polifenolet, komponime bimore më të përqendruara në lëvore, transmeton Klankosova.tv.
Më e rëndësishmja nga këto është kuercetina, një flavonoid që ndikon drejtpërdrejt në inflamacion. Manaker shtoi se mollët përmbajnë gjithashtu katekina, acid klorogjenik dhe antocianina, dhe hulumtimet kanë konfirmuar efektet e tyre antioksiduese.
Arrat
Edhe pse janë të disponueshme gjatë gjithë vitit, arrat kanë shije të shkëlqyer me ushqime të tjera të vjeshtës. Nutricionistja thekson se arrat janë të pasura me acid alfa-linolenik, një acid yndyror omega-3 me bazë bimore, dhe gjithashtu përmbajnë polifenole dhe fibra. "Këto lëndë ushqyese ndihmojnë në uljen e stresit oksidativ dhe nxisin një përgjigje të shëndetshme inflamatore në trup", thotë ajo.
Kungull
Komponimet që i japin kungullit ngjyrën e saj dalluese kanë gjithashtu përfitime specifike shëndetësore. Manaker shpjegoi se fuqia anti-inflamatore e kungullit vjen kryesisht nga përqendrimi i lartë i beta-karotenit. Është karotenoidi që i jep ngjyrën e tij të thellë portokalli, të cilën trupi e shndërron në vitaminë A.
Karotenoidet në përgjithësi veprojnë si antioksidantë. Kungulli gjithashtu siguron vitaminë C, një tjetër antioksidant i rëndësishëm, së bashku me vitaminat E dhe zinkun, të cilat së bashku rregullojnë imunitetin dhe inflamacionin.
Shega
Shega është e pasur me polifenole, duke përfshirë antocianina dhe punicalagina. Këto komponime kanë veti të fuqishme antioksiduese dhe mund të ndihmojnë në uljen e sinjaleve inflamatore në trup.
Kanella
Kanella është një erëz e zakonshme vjeshte dhe shtimi i saj në receta gjithashtu ndihmon në luftimin e inflamacionit. Ajo përmban cinnamaldehid dhe polifenole, komponime, vetitë antioksiduese dhe anti-inflamatore të të cilave janë provuar shkencërisht.