Lajmet e fundit
Një aksident automobilistik është regjistruar në orës 6:45, në zonën e quajtur Jalë e Nartës, në lagjen “24 Maji”, në Vlorë.
Në aksident janë përfshirë një mjet tip Fiat dhe një Volkswagen, cili transportonte gjashtë persona.
Përplasja ka qenë e fortë, ndërsa pas përplasjes njëri prej automjeteve ka humbur kontrollin dhe ka dalë nga rruga, shkruan A2, transmeton Klankosova.tv.
Sipas informacioneve paraprake të policisë, pesë persona kanë mbetur të lënduar si pasojë e aksidentit.
Dyshohet se të lënduarit janë shtetas të huaj, me origjinë indiane dhe afgane, të cilët në momentin e aksidentit po udhëtonin drejt vendit të tyre të punës.