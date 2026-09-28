Lajmet e fundit
Policia britanike ka bërë të ditur se pesë burrat e arrestuar për një komplot të dyshuar me bombë afër bazës ajrore ushtarake të përdorur nga ushtria amerikane, janë të gjithë shtetas britanikë.
Pesë burrat e arrestuar lidhur me komplotin e dyshuar me bombë në bazën ajrore RAF Fairford janë të moshës 20-29 vjeç, sipas një njoftimi nga njësia e policisë kundër terrorizmit.
Bëhet fjalë për një 24-vjeçar nga Camden (Londra veriore), tre burra të moshave 23, 24 dhe 25 vjeç nga Westminster-i, si dhe një 24-vjeçar nga Willesden (Londra veriperëndimore).
Të dyshuarit janë arrestuar të dielën në mëngjes, pas raportimit nga një fermere se kishte parë tre automjete të dyshimta.
Hetuesit ende nuk kanë arritur në përfundimin nëse incidenti ishte një sulm i mbështetur nga një shtet, por po hetojnë një lidhje të mundshme me Iranin.