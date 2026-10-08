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Mbi tre muaj kanë kaluar që kur 78-vjeçari Xhafer Raqi nga Prishtina, i cili vuante nga demenca, doli nga shtëpia dhe nuk u kthye më.
Nga 2 korriku, familjarët e kërkuan në vazhdimësi, ndërsa kamerat e sigurisë treguan se ai kishte shkuar në drejtim të Butovcit. Atje u gjetën pesë nga gjashtë sandalet që kishte marrë me vete – gjurmët e fundit të tij.
Në kërkimet për të morën pjesë Policia, Shoqata e Kërkim-Shpëtimit dhe FSK-ja, por më 11 shtator Policia i ndërpreu kërkimet. Familja, megjithatë, ende nuk është dorëzuar.
Neurologia Melihate Pushka thotë se personat me demencë mund të çorientohen dhe, pasi largohen nga shtëpia, të mos dinë të gjejnë rrugën e kthimit. Sipas saj, në Kosovë mungon një protokoll i standardizuar për raste të tilla.
Ndërkohë, rasti i Xhaferit është njëri nga 1 mijë e 306 personat e raportuar të zhdukur në Kosovë që nga viti 2021.
Vëllai i tij, Beqir Raqi, u bën apel qytetarëve që të njoftojnë familjen për çdo informacion që mund të çojë në gjetjen e Xhaferit.
Kronikë e përgatitur nga Kiks Kosova: