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Pesë raste të dhunës në familje janë raportuar në Kosovë gjatë 24 orëve të fundit. Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, tri raste kanë ndodhur në Prishtinë, një në Lipjan dhe një në Fushë Kosovë.
Në rastin e parë në Prishtinë, një person dyshohet se kishte ushtruar dhunë psikologjike ndaj bashkëshortes së tij. I dyshuari është arrestuar dhe, me vendim të prokurorit, është dërguar në mbajtje.
Në rastin e dytë, një baba ka raportuar në polici djalin e tij, pasi ky i fundit, pas një mosmarrëveshjeje, kishte tentuar ta sulmonte. Sipas policisë, i dyshuari është dërguar në mbajtje.
Ndërkaq, në rastin e tretë në Prishtinë, një person dyshohet se e kishte kanosur bashkëshorten e tij përmes telefonit. I dyshuari gjendet në arrati.
Një rast tjetër është raportuar në Lipjan, ku një grua dyshohet se ia kishte thyer telefonin bashkëshortit të saj pas një mosmarrëveshjeje. E dyshuara është dërguar në mbajtje.
Ndërsa në Fushë Kosovë, një mosmarrëveshje verbale mes dy vëllezërve ka përfunduar me sulm fizik. I dyshuari dyshohet se kishte sulmuar vëllain e tij dhe është arrestuar nga policia.