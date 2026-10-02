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Ekipet turke të shpëtimit nxorën të premten trupat e tre minatorëve të bllokuar pas shembjes së një miniere në Turqinë perëndimore, duke e çuar në pesë numrin e viktimave, njoftuan autoritetet vendore.
"Operacionet e kërkim-shpëtimit pas shembjes së minierës në distriktin Soma kanë përfunduar dhe trupat e tre punonjësve të bllokuar janë nxjerrë," njoftoi zyra e guvernatorit vendor në platformën X.
Shembja ndodhi të enjten në një minierë në provincën Manisa, rreth 100 kilometra (60 milje) në verilindje të qytetit turistik të Izmirit.
Autoritetet bënë të ditur se shtatë punonjës u përfshinë në aksident.
Trupat e tyre u nxorën herët të premten, duke e çuar në pesë numrin e të vdekurve.
Soma ishte vendi ku ndodhi katastrofa më vdekjeprurëse minerare në Turqi në vitin 2014, kur 301 minatorë humbën jetën nga helmimi me monoksid karboni pas një zjarri nëntokësor të shkaktuar nga një shpërthim.