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Serie A vazhdon sot me pesë ndeshje interesante të xhiros së 12-të, ku në program janë përballje me rëndësi të madhe si në garën për kreun e tabelës, ashtu edhe në luftën për mbijetesë.
Juventus – Venezia, ora 12:30
Juventusi synon fitoren për t'iu afruar zonës së katër vendeve të para. Bardhezinjtë renditen në pozitën e tetë me 18 pikë, ndërsa Venezia ndodhet në vendin e 19-të me vetëm 6 pikë dhe ka nevojë urgjente për pikë në luftën për mbijetesë.
Bologna – Udinese, ora 15:00
Bologna, që renditet në pozitën e nëntë me 17 pikë, kërkon fitoren për t'u afruar me zonën evropiane. Në anën tjetër, Udinese është e fundit me vetëm 5 pikë dhe çdo ndeshje po bëhet vendimtare për mbijetesën.
Sassuolo – Genoa, ora 15:00
Një përballje me shumë rëndësi për të dyja skuadrat. Sassuolo renditet në pozitën e 17-të me 8 pikë dhe kërkon të largohet nga zona e rrezikut, ndërsa Genoa është e 13-ta me 13 pikë dhe synon të ngjitet në pjesën e sipërme të tabelës.
Milan – Frosinone, ora 18:00
Milani kërkon fitoren për të vazhduar garën në pjesën e sipërme të tabelës. Kuqezinjtë janë në pozitën e pestë me 24 pikë, ndërsa Frosinone po zhvillon një sezon të mirë dhe renditet e gjashta me 20 pikë. Një fitore do t'i ndihmonte Milanit të vazhdonte presionin ndaj skuadrave që e paraprijnë.
Atalanta – Inter, ora 20:45
Sfida më e fortë e mbrëmjes zhvillohet në Bergamo. Interi renditet në pozitën e tretë me 28 pikë dhe kërkon fitore për të vazhduar ndjekjen e Romës dhe Lazios në garën për titull. Atalanta, në pozitën e 12-të me 14 pikë, synon të shfrytëzojë terrenin vendas për t'iu afruar vendeve të para.
Të gjitha ndeshjet e ditës nga Serie A transmetohen drejtpërdrejt në ArtMotion.