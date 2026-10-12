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Për të mbajtur zemrën të shëndetshme, ekspertët rekomandojnë jo vetëm reduktimin e kripës dhe yndyrave të ngopura, por edhe konsumimin e rregullt të frutave dhe perimeve.
Sipas profesorit Jose Abellan-Aleman, specialist i rrezikut kardiovaskular në Universitetin Katolik të Murcias në Spanjë, disa fruta përmbajnë fibra, vitamina, minerale dhe antioksidantë që mund të ndihmojnë në mbrojtjen e shëndetit të zemrës.
Pesë frutat që ai rekomandon të përfshihen në ushqyerjen e përditshme janë:
Rrushi i kuq - përmban antocianina, përbërës bimorë që lidhen me shëndetin kardiovaskular.
Mollët - janë të pasura me fibra të tretshme, të cilat mund të ndihmojnë në uljen e përthithjes së kolesterolit në zorrë.
Agrumet - portokallet, limonët dhe grejpfruti përmbajnë flavonoide dhe kalium, që mund të ndihmojnë në rregullimin e tensionit të gjakut, shkruan Mirror, transmeton Klankosova.tv.
Qershitë - përmbajnë antioksidantë që, sipas studimeve paraprake, mund të ndihmojnë në uljen e tensionit dhe përmirësimin e qarkullimit të gjakut.
Shega - është e pasur me polifenole, të cilat kanë veti antioksiduese dhe mund të ndihmojnë në mbrojtjen e qelizave.
Ekspertët theksojnë se nevojiten studime të mëtejshme për të konfirmuar disa prej këtyre përfitimeve. Megjithatë, konsumimi i larmishëm i frutave dhe perimeve mbetet pjesë e rëndësishme e një ushqyerjeje të shëndetshme.
Rekomandohet që frutat të konsumohen të plota dhe jo vetëm në formë lëngu, për të përfituar edhe fibrat. Gjithashtu, këshillohet konsumimi i të paktën pesë porcioneve me fruta dhe perime në ditë./Klankosova.tv