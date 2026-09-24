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Djemtë e rreshterit Afrim Bunjaku, i cili u vra në krye të detyrës më 24 shtator 2023 në sulmin terrorist në Banjskë të Zveçanit, kanë përçuar një mesazh në pritjen e mysafirëve në shtëpinë e tyre.
Të veshur me bluzat “Liria ka Emër”, ata kanë shprehur mbështetje për çlirimtarët, transmeton klankosova.tv.
Familja e heroit të Kosovës, ka hapur dyert për pritje në trevjetorin e rënies së tij, në përkujtim të rreshterit.
Familjarë, të afërm, miq dhe qytetarë janë mbledhur tashmë për të përkujtuar Bunjakun, i cili u vra gjatë përleshjes me grupin e armatosur që sulmoi Policinë e Kosovës në veri të vendit.