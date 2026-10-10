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Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza ka uruar ditëlindjen e 27 të partisë.
Në urimin e tij, Hamza tha se "përgjegjësia jonë është ta ruajmë trashëgiminë politike dhe ta vazhdojmë angazhimin për një Kosovë me më shumë zhvillim, mundësi dhe perspektivë për qytetarët e saj”.
Hamza nëpërmjet një reagimi në Facebook theksoi se PDK është forca politike me kontributin më të madh në lirinë, pavarësinë dhe shtetndërtimin e Kosovës, dhe përmendi ish-kryetarët e partisë që gjenden në Hagë, të cilët tha se nuk u thyen e nuk u përkulën kurrë.
“…Partia Demokratike e Kosovës lindi në shpirtin e rezistencës, atëherë kur Kosova kishte më së shumti nevojë për forcë, guxim, vizion dhe përkushtim. Jemi forca politike me kontributin më të madh në lirinë, pavarësinë dhe shtetndërtimin e Kosovës. Jemi partia e Hashim Thaçit, Kadri Veselit e Jakup Krasniqit, që nuk u thyen dhe nuk u përkulën kurrë…”, ka shkruar Hamza.