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Ish-kongresmeni amerikan me prejardhje shqiptare, Joseph DioGuardi, u prit me duartrokitje në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës, në 37-vjetorin e themelimit të Lidhjes Qytetare Shqiptaro-Amerikane.
Ai foli për angazhimin e tij për Kosovën dhe shqiptarët, ndërsa kujtoi edhe porosinë e babait të tij: “Gur-gur bëhet mur, mur-mur bëhet kala”.
Në këtë ceremoni mori pjesë edhe avokati britanik, Steven Powles, i cili tha se puna e DioGuardit kishte ndihmuar në sjelljen e Slobodan Millosheviqit para drejtësisë në Hagë dhe në mbrojtjen e pjesëtarëve të UÇK-së.
Powles kërkoi vëmendje të madhe ndaj procesit gjyqësor ndaj ish-krerëve të UÇK-së, në mënyrë që vendimet të mos jenë politike.
Ndërkohë, DioGuardi bëri thirrje për mobilizim dhe zhvillim të shtetit të Kosovës, duke paralajmëruar edhe për mobilizimin e Serbisë.