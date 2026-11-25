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Mbrëmjen e sotme është përuruar një segment i rrugës “Jim Xhema”, e njohur si Rruga A, një ndër projektet e mëdha infrastrukturore të kryeqytetit.
Në ceremoninë e organizuar te rrethrrotullimi që lidh Rrugën B me Rrugën A, mori pjesë kryetari i Prishtinës, Përparim Rama me bashkëpunëtorë.
Rama i shprehu mirënjohje të thellë veprimtarit të shquar të çështjes shqiptare në ShBA, Jim Xhema, emrin e të cilit e mban kjo rrugë.
“Në këtë ditë të ftohtë kemi një rast special. Hapim këtë pjesë të rrugës ‘Jim Xhema’, një kilometër e gjysmë. Dua nga këtu të falënderoj zotin Jim Xhema për kontributin e madh për lirinë e vendit tonë”, tha Rama, raporton Kosovapress.
Në janar të vitit 2023, Kuvendi Komunal i Prishtinës vendosi që Rruga A të emërtohej “Jim Xhema”, në nderim të veprimtarit shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa punimet nisën zyrtarisht në prill të po atij viti.
Kjo rrugë është ndër projektet më të përfolura infrastrukturore në Prishtinë, realizimi i së cilës është përcjellë me vonesa dhe ndërprerje të punimeve.
Punimet nisën zyrtarisht në prill të vitit 2023.
Në inaugurimin e një pjese të Rrugës A, Rama foli sërish për ambiciet e tij për të hyrë në garën për kryeministër, duke theksuar se synon që Kosova të jetë si Singapori.
Ai ka kritikuar Qeverinë Kurti se e ka bllokuar dhe sabotuar në punën e deritashme.
“Do të ishte më e lehtë nëse s’do të na bllokonin e sabotonin. E me na ndihmu, paramendojeni se çka do të bënim? Do ta bënim vend fenomenal. Vetëm duhet një qeveri bashkëpunuese e jo sabotuese. Si kryeministër, synojmë që Kosova të jetë si Singapori apo si vendet e zhvilluara sepse kemi rini të mrekullueshme, potencial të mrekullueshëm të zhvillimit. Mundemi ta bëjmë, vetëm duhet mendësi zhvillimi e jo që të merremi me të kaluarën e t’ia lëmë fajin tjetërkujt. Për kryeministër, çka them e bëj”, ka deklaruar Rama.