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Familjarët e diplomatit amerikan, Frank Wisner udhëtuan nga Amerika në Prishtinë për të marrë pjesë në përurimin e rrugës që mban emrin e tij. Iniciativa, e miratuar pa kundërshtim nga Kuvendi Komunal, i emocionoi familjarët, të cilët shprehën mirënjohje për këtë nderim.
Në ceremoni u vlerësua kontributi i Wisnerit në proceset që çuan drejt pavarësisë së Kosovës, duke u theksuar se ai mbetet pjesë e kujtesës së vendit.
Tabela me emrin e diplomatit amerikan u zbulua solemnisht në lagjen Arbëria, ndërsa e pranishme ishte edhe e ngarkuara me punë në Ambasadën Amerikane, Anu Prattipati.
Për më shumë detaje, ndiqni kronikën e mëposhtme: