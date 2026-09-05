Lajmet e fundit
Personi që u gjet dje pa shenja jete në rrugën “Agim Ramadani” në Prishtinë, ishte hasur te pritorja e autobusëve.
Më pas, trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion.
“Është raportuar se në stacionin e autobusëve në rrugën e lartcekur është gjetur një person mashkull kosovar pa shenja jete”, thuhet në Raportin e Policisë së Kosovës.
“Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësiti policor si dhe ekipi i mjekëve të cilët kanë konstatuar vdekjen e tij”.
“Me vendim të prokurorit, trupi i pa jetë është dërguar në IML për obduksion”.