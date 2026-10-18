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Së shpejti, në ekranet e juaja do të nisë transmetimi 24/7 i Big Brother VIP Kosova 5.
Në emisionin “Shoqet”, prezantuesja e Prive Klan Kosova, Mbresa Hajrullahu tha se BBVK mund të mos jetë edhe aq afër, transmeton Klankosova.tv.
“Ky është klipi i parë që është shpërndarë, zyrtarisht i BIG-ut. Që po i bjen që nuk është edhe shumë afër Big-u. Kështu që po besoj që ndoshta, sot jemi më 18-të, java e fundit e tetorit, ose java e parë e nëntorit”, u shpreh Mbresa.
Nga ana tjetër, ish-banori i BBVK-së, Labinot Haxhiu bëri të ditur se jo të gjitha klipet e konkurrentëve janë xhiruar.
Megjithatë, ai shtoi se disa emra që ai ka dëgjuar që do futen në edicionit e ri të formatit gjigant, sipas tij, do të jetë një Big shumë interesant.
“Do personazhe që kam ni që kanë me hy, ka me qenë shumë interesant”, u shpreh ai.