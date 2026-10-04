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Një person ka raportuar se persona të panjohur kanë hyrë me forcë në banesën e tij në Prishtinë, ku kanë arritur të marrin një armë për të cilën ai posedon leje.
Sipas raportit të Policisë së Kosovës, rasti ka ndodhur më 3 tetor, rreth orës 21:50.
Ankuesi ka deklaruar se të dyshuarit kanë dëmtuar derën e ballkonit dhe më pas kanë hyrë në banesë.
Ai ka thënë se kishte vërejtur dy persona të maskuar, të veshur me të zeza, duke u larguar nga ballkoni në drejtim të panjohur.
Rasti është duke u hetuar nga organet kompetente.
"Prishtinë 03.10.2026, 21:50. Ankuesi m/k ka raportuar se persona të panjohur kishin dëmtuar derën e ballkonit dhe kishin hyrë me forcë në banesën e tij ku nga aty kanë arrit të marrin armën e tij për të cilën posedon leje. Ankuesi deklaron se kishte vërejtur dy persona të maskuar dhe të veshur me të zeza duke u larguar nga ballkoni në drejtim të panjohur. Rasti nën hetime".