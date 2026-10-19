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Pasi policia shqiptare i largoi nga Ministria e Arsimit, protestuesit kanë marshuar drejt rrugës së Elbasanit, për t’u ngjitur drejt Gjykatës së Apelit.
Fillimisht kanë gjuajtur me gurë drejt fasadës së institucionit dhe më pas kanë mësyrë drejt hyrjes, shkruan tch, transmeton Klankosova.tv
Me forca të shumta kanë arritur të shkatërrojnë derën e hekurt të Gjykatës dhe kanë hyrë brenda.
Protestuesit kanë shkatërruar edhe barrierën metalike, që ishte vënë për mbrojtje shtesë.
Sakaq, policia ka nisur menjëherë arrestimet, duke ndaluar disa të rinj.