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Një artikull i publikuar në shkurt 2026 analizoi 27 studime mbi “sugar dating”. Autorët thonë se fenomeni është përhapur globalisht, veçanërisht përmes aplikacioneve dhe faqeve online.
Sipas këtij artikulli: “Sugar dating” zakonisht nënkupton një marrëdhënie ku shoqëria/intimiteti shkëmbehet me mbështetje financiare ose materiale.
“Sugar baby” zakonisht është personi më i ri që merr mbështetje financiare, ndërsa “sugar daddy” ose “sugar mama” personi që e ofron atë.
Motivimet e personave që hyjnë në këto marrëdhënie ndahen kryesisht në financiare, sociale dhe eksperimentale.
Disa pjesëmarrës thonë se kanë kontroll dhe zgjedhje mbi marrëdhënien, por njëkohësisht mund të përjetojnë stigmë dhe turp shoqëror.
Pse është bërë kaq i dukshëm edhe në internet?
Studimi suedez vëren se faqet e dedikuara për “sugar dating” e kanë kthyer një praktikë që ka ekzistuar në forma të ndryshme prej kohësh në një treg online global, ku njerëzit mund të kërkojnë në mënyrë shumë më të drejtpërdrejtë partnerë për këto marrëdhënie.
Kjo gjithashtu ka ndryshuar mënyrën se si prezantohet marrëdhënia, ku platformat përdorin gjuhë si “dating”, “companionship”, “mutually beneficial relationship” etj.
Dhe pikërisht këtu qëndron një nga debatet kryesore akademike: a kemi të bëjmë me një formë të re të lidhjes romantike me mbështetje financiare, apo me një mënyrë të re për të paketuar marrëdhëniet seksuale/komerciale?
Studimet nuk japin një përgjigje të vetme.