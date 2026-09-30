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Deputetja e PDK-së, Blerta Deliu-Kodra, në mbledhjen e Komisionit për Legjislacion ka kritikuar të njëjtën pasi në rënd të ditës nuk është përfshirë Projektligji për ndryshim/plotësimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara të Kosovës.
Ajo ka bërë të ditur se ajo dhe deputeti Përparim Gruda nuk do të qëndrojnë në këtë mbledhje, pasi sipas saj, ky projektligj është me prioritet të lartë, transmeton Klankosova.tv.
“Dhe për mua është krejtësisht joserioze që të ftohet komisioni për legjislacion dhe të trajtojmë sot gjashtë pika të rendit të ditës e të mos jetë i përfshirë ligji për Dhomat e Specializuara. PDK konsideron që në këto rrethana nuk ka prioritet më të madh. Ne bashkë me zotëri Grudën nuk do të qëndrojmë në mbledhjen e komisionit, dhe pas diskutimit të zotëri Gruda do të lëshojmë mbledhjen”, tha Deliu-Kodra.
E sipas Grudës, Projektligji për Specialen ka një prioritet të veçantë, ndërsa shtoi se për çka është thirrur mbledhja, sipas tij, anëtarët e komisionit nuk mund ta kenë të qartë se çka do të miratojnë sot.
PDK-së pritet t’i bashkohet edhe Aleanca në lëshimin e mbledhjes.