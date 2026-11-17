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Dhjetëra njerëz u lënduan kur dy trena pasagjerësh u përplasën pranë stacionit kryesor hekurudhor të Pragës të martën në mëngjes, njoftuan shërbimet e emergjencës.
Shumica pësuan lëndime të lehta, por disa të tjerë u lënduan më rëndë, tha një zëdhënës i shërbimit të shpëtimit, sipas agjencisë së lajmeve CTK. Të lënduarit u dërguan në spital.
Përplasja ndodhi mbi një urë që kalon përmes rrugës së frekuentuar "Seifert", pranë stacionit, bëri të ditur shërbimi zjarrfikës, transmeton Klankosova.tv. Në vendngjarje u dërguan forca policore, zjarrfikës dhe ekipe mjekësore.