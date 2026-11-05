Lajmet e fundit
Një përleshje mes tifozëve të ekipeve të futbollit Drita dhe Prishtina ka përfunduar me disa persona të lënduar të mërkurën në Gjilan.
Ngjarja ka ndodhur rreth orës 13:50, jashtë stadiumit ku po zhvillohej ndeshja mes dy skuadrave, pasi tifozët kishin tentuar të përleshen mes vete, transmeton Klankosova.tv.
Gjatë ndërhyrjes për të parandaluar përshkallëzimin e situatës, janë lënduar edhe tre zyrtarë policorë.
Sipas Policisë, tre persona kanë pësuar lëndime trupore, njëri prej tyre lëndime të rënda.
Rasti është duke u trajtuar në procedurë hetimore.