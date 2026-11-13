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Debati mes Akilit dhe Zoja Nushit ka marrë vëmendje gjatë Prime-it të Big Brother VIP Kosova 5, ku të dy kanë pasur reagime të ashpra ndaj njëri-tjetrit.
Lidhur me këtë përplasje ka komentuar edhe opinionisti Resuli, i cili ka shprehur mendimin e tij për deklaratat e bëra nga të dyja palët.
Resuli tha se nuk kishte vërejtur që Zoja ta kishte ofenduar familjen e Akilit, ndërsa kritikoi këtë të fundit për mënyrën se si po e përfshinte familjen në debat.
“Unë nuk pashë që Zoja e ofendoi familjen e Akilit… Akili po e nxjerr familjen si mburojë”, u shpreh Resuli.