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Dy trena pasagjerësh u përplasën rreth 76 km në jug të Kajros të dielën, duke shkaktuar të paktën katër viktima dhe duke plagosur 88 të tjerë.
Për ngjarjen ka njoftuar Ministria e Shëndetësisë e Egjiptit.
Autoriteti shtetëror hekurudhor tha se një tren që udhëtonte nga Giza për në Fayoum u përplas me një tjetër që udhëtonte nga Kajro për në Asuan, duke nxjerrë nga shinat disa vagona.
Presidenti Abdel Fattah al-Sisi urdhëroi një hetim të shpejtë dhe tha se kushdo që gjendet neglizhent duhet të mbahet përgjegjës, sipas një deklarate të veçantë.
Ekipet e emergjencës po pastronin rrënojat për të rivendosur shërbimet në linjën Kajro-Egjipti i Sipërm, tha autoriteti hekurudhor, pa dhënë asnjë indikacion se sa kohë do të zgjaste kjo.