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Paraditen e së martës, në autostradën “Ibrahim Rugova”, në segmentin Suharekë-Prizren, është shkaktuar një aksident trafiku ku janë përfshirë dy kamionë me targa vendore.
Zëdhënësi i policisë, Daut Hoxha tha për Klankosova.tv se si pasojë e aksidentit, dy persona kanë pësuar lëndime trupore.
Ndërkohë, njësiti për Menaxhimin dhe Kontroll ne Autostradë është marrë me rastin.
“Policia e Kosovës apelon te të gjithë pjesëmarrësit në trafik që të kenë kujdes të shtuar, të përshtatin shpejtësinë dhe të respektojnë rregullat ne trafik për të shmangur aksidentet”.