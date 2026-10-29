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Brukseli po përgatit një mekanizëm të ri për të mbrojtur ekonominë e BE-së nga vendet që i shfrytëzojnë varësitë strategjike si armë. Megjithatë, bizneset evropiane i druhen kostove të diversifikimit dhe pyesin veten se cilët sektorë do të jenë në shënjestër.
Në fillim të dhjetorit, një javë para takimit të liderëve të BE-së, Komisioni Evropian do të prezantojë një mekanizëm të hartuar për të nxitur kompanitë që t'i diversifikojnë furnizuesit e tyre dhe të reduktojnë varësitë strategjike nga një vend i vetëm.
Edhe pse Kina nuk është përmendur në mënyrë të qartë, propozimi i ardhshëm i drejtohet drejtpërdrejt Pekinit, i cili bllokoi eksportet e metaleve të rralla të tokës — thelbësore për teknologjitë e gjelbra, industritë dixhitale dhe mbrojtjen — në vitin 2025, mes një lufte tregtare me SHBA-në.
Industria e makinave të BE-së u vu gjithashtu në rrezik po atë vit, pasi Pekini ndërpreu aksesin në çipat strategjikë gjatë një mosmarrëveshjeje me qeverinë holandeze mbi prodhuesin e çipave Nexperia.
Edhe pse Brukseli negocion me Pekinin për të ribalancuar marrëdhënien e tyre tregtare, diversifikimi është bërë urgjent në sektorët ku varësitë krijojnë dobësi ekonomike.