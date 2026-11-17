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Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, ka hedhur kritika të ashpra ndaj Qeverisë Kurti, sidomos për situatën me Lojërat Mesdhetare Prishtina 2030.
Në DPT te Fidani në Klan Kosova, ai tha se nuk ka ide se si ta ndalë kryeministrin Albin Kurti, i cili, sipas tij, po e saboton organizimin e “Prishtina 2030”.
“Nuk di çka me ba ma për me ndal këtë njeri, apo këtë qeveri, për me sabotu këtë ngjarje ndoshta më të madhen në histori të Kosovës. Nuk di çka me ba ma”.
“Është qeveri e kotë, qeveri që merret me sabotazhe, shantazhe e bllokada, e jo me zhvillim të vendit tonë”, u shpreh Rama.
Në lidhje me ndarjen e 1 milion eurove nga Buxheti i Shtetit për Unazën e qytetit të Prishtinës, Rama tha: “Kjo është me i qit hi syve qytetarëve, me i rrejt se edhe këtë po e bëjmë, me ju thënë se ne e kemi planifikuar...”.
Ndiqeni deklarimin e tij: