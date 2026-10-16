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Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, do të mbajë konferencë për media lidhur me organizimin e “Lojërave Mesdhetare 2030” dhe zhvillimet rreth këtij projekti.
Konferenca do të mbahet në objektin e Komunës së vjetër në Prishtinë, me fillim nga ora 12:00, transmeton klankosova.tv.
Gjatë ditës së enjte, Rama paralajmëroi se Kosova është shumë afër humbjes së kësaj mundësie historike. Ai ia atribuoi përgjegjësinë Qeverisë së Kosovës, duke e kritikuar për mosveprim lidhur me përgatitjet për Lojërat Mesdhetare.
Ndërkohë, Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Blerim Gashani theksoi se Kosova do të organizojë Lojërat Mesdhetare dhe se, sipas tij, janë duke punuar në organizimin e tyre në përputhje me standardet dhe afatet e përcaktuara.