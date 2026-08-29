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Zyrtarët e distriktit Chitwan, në rajonin jugor-qendror Terai të Nepalit, thonë se nga 233 trupat që kanë nxjerrë deri më tani nga përmbytjet, vetëm katër janë identifikuar.
“Trupat/mbetjet e mbledhura në institucionet shëndetësore dhe në brigjet e lumenjve janë në gjendje dekompozimi dhe nuk mund të identifikohen më”, thuhet në një deklaratë të Zyrës së Administratës së Distriktit Chitwan.
Zyrtarët shtojnë se 229 trupat e tjerë po mbahen në qendrat e grumbullimit dhe institucionet shëndetësore, ndërsa mostrat e ADN-së vazhdojnë të mblidhen dhe të regjistrohen.