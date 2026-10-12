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Autoritetet në Nepal po kërkojnë pesë persona të zhdukur, pasi një përmbytje e rrëmbyeshme goditi të dielën distriktin Gorkha, në pjesën qendrore të vendit, duke marrë me vete banesa dhe ura.
Sipas ushtrisë nepaleze, 95 persona janë shpëtuar deri më tani, ndërsa dhjetëra familje janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre.
Shumë prej tyre përballen me pasiguri për sigurimin e strehimit dhe furnizimeve bazë.
Shkaku i përmbytjes mbetet i paqartë, shkruan BBC, transmeton Klankosova.tv
Sipas disa raportimeve, një rrëshqitje dheu mund ta ketë bllokuar përkohësisht rrjedhën e lumit ose të një dege të tij, duke shkaktuar grumbullimin e ujit dhe më pas çlirimin e tij të menjëhershëm.
Një tjetër version sugjeron se banorët në zonat më të larta kanë parë një ortek akulli përpara përmbytjes.
Ngjarja vjen në një kohë kur Nepali po përpiqet të rimëkëmbet nga përmbytjet katastrofike që goditën dy muaj më parë qytetet kufitare me Tibetin.
Sipas të dhënave të raportuara në materialin burimor, ato fatkeqësi lanë më shumë se 1,400 persona të vdekur dhe rreth 5 mijë të zhdukur.
Operacionet e kërkim-shpëtimit vijojnë, ndërsa autoritetet po përballen me sfidën e ndihmës për familjet e zhvendosura dhe sigurimit të nevojave të tyre jetike.