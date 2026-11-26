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Një grua ka pësuar lëndime trupore pas një sulmi fizik që dyshohet se ndodhi pas një mosmarrëveshjeje verbale mes tre personave në Mitrovicën e Veriut.
Rasti është raportuar më 25 nëntor, rreth orës 16:50, në rrugën “Adem Mikullovci”.
Sipas raportit policor, pas mosmarrëveshjes mes dy meshkujve dhe një gruaje, njëri prej tyre dyshohet se e ka sulmuar fizikisht gruan, e cila ka pësuar lëndime trupore.
Dy nga të dyshuarit janë intervistuar nga policia, ndërsa personi i tretë nuk është intervistuar pasi ishte nën ndikimin e alkoolit.
Me urdhër të prokurorit, të dyshuarit janë liruar dhe rasti do të vazhdojë në procedurë të rregullt.