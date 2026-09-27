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Policia ka dhënë detaje për një përleshje të ndodhur në orët e hershme të mëngjesit të së shtunës, prapa një lokali në Veternik të Prishtinës, ku pas një mosmarrëveshjeje mes disa personave, dy prej tyre kanë mbetur të plagosur.
Sipas raportit 24-orësh, njëri nga të dyshuarit ka qëlluar me armë zjarri dhe ka plagosur një person, ndërsa një tjetër ka përdorur thikë, duke i shkaktuar lëndime trupore. Të dy të dyshuarve ( të lënduarve) u është ofruar ndihma mjekësore dhe ndodhen nën trajtim, raporton Klankosova.tv
Në vendin e ngjarjes dhe nga të dyshuarit janë konfiskuar një pistoletë, tri gëzhoja, dy fishekë, dy predha, një thikë, një çelës metalik dhe një veturë.
Policia e ka cilësuar rastin si “vrasje e rëndë në tentativë”.
“Pas intervistimit me vendim të prokurorit të gjithë të dyshuarit (tetë) janë arrestuar dhe dërguar në mbajtje. Rasti është duke u hetuar nga njësitet kompetente policore”, thotë PK./Klankosova.tv