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Dy persona, një burrë dhe një grua, janë arrestuar në Gjakovë pas një përleshjeje mes tyre, që dyshohet se ka ndodhur pas një mosmarrëveshjeje.
Sipas raportit të Policisë së Kosovës, rasti ka ndodhur më 24 gusht rreth orës 19:30, ndërsa të dyshuarit, të cilët janë bashkëshortë, janë shoqëruar në polici dhe janë intervistuar lidhur me rastin, transmeton Klankosova.tv.
Me vendim të prokurorit, ata janë liruar dhe rasti do të hetohet në procedurë të rregullt.
Gjakovë 24.08.2026, 19:30. Janë arrestuar dy të dyshuarit një mashkull dhe një femër - bashkëshortë pasi që të njëjtit pas një mosmarrëveshje janë përleshur në mes vete. Pas intervistimit me vendim të prokurorit të dyshuarit janë liruar në procedurë të rregullt.