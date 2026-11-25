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Ka përfunduar vizita zyrtare dyditore e delegacionit të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë (FARSH), i udhëhequr nga gjeneralmajor Ferdinant Dimo, në Komandën e Doktrinës dhe Stërvitjes (KDS) të Forcës së Sigurisë së Kosovës (FSK).
Delegacioni shqiptar u prit nga komandanti i KDS-së, gjeneral brigade Jeton Dreshaj, së bashku me përfaqësues të tjerë të lidershipit të kësaj komande.
"Gjatë vizitës u zhvilluan takime dhe diskutime lidhur me bashkëpunimin e deritanishëm ndërmjet dy institucioneve, si dhe mundësitë për avancimin e mëtejshëm të tij, me theks të veçantë në fushën e edukimit, arsimimit dhe zhvillimit profesional të pjesëtarëve të të dyja forcave" - thuhet në njoftimin e FSK.
Vizita shërbeu gjithashtu për shkëmbimin e përvojave dhe shqyrtimin e mundësive të reja të bashkëpunimit, duke riafirmuar përkushtimin e përbashkët të FSK-së dhe FARSH-së për forcimin e marrëdhënieve ndërinstitucionale dhe ngritjen e mëtejshme të kapaciteteve profesionale.
Bashkëpunimi ndërmjet dy institucioneve mbetet një element i rëndësishëm në zhvillimin profesional dhe forcimin e kapaciteteve të dy forcave.