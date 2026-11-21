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Ka përfunduar vizita katër-ditore e ish-kryetarit të Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, në Kosovë. Ai është nisur drejt aeroportit për t'u kthyer në Hagë.
Sikurse edhe ditëve paraprake, Krasniqi ka qëndruar edhe mëngjesin e sotëm në shtëpinë e tij në lagjen Velania të Prishtinës, ku ka takuar familjarët e ngushtë.
Për ndryshimin e agjendës ka raportuar gazetarja e Klan Kosovës, Endrita Bajrami, e cila në një lidhje direkte në edicionin e lajmeve bëri të ditur se nisja e tij është realizuar më herët sesa ishte planifikuar fillimisht.
“Ish-kryetari i Kuvendit, Jakup Krasniqi, po niset për në Aeroport. Në minutat e fundit është ndërruar agjenda, e cila ka qenë e paraparë që deri në orën 14:00 Krasniqi të qëndrojë këtu te familja e tij në Prishtinë dhe më pas, në orën 15:00, ta ketë aeroplanin special për të udhëtuar për në Hagë. Megjithatë, sot jemi informuar se kjo vizitë në fakt do të përfundojë në orën 12:00”, theksoi gazetarja.
Kujtojmë se qëndrimi i Krasniqit në Kosovë u mundësua nga Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë për arsye humanitare, për shkak të gjendjes së rëndë shëndetësore të bashkëshortes së tij, Sevdijes.