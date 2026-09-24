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Presidenti kinez, Xi Jinping u largua nga Krahu Perëndimor (me orën lokale) pasi përfundoi një takim dypalësh me Presidentin Donald Trump.
Trump dhe Xi dolën jashtë së bashku dhe shkëmbyen disa fjalë, para se Xi të hipte në makinën e tij, e cila mbante flamurin amerikan dhe atë kinez, shkruan CNN, transmeton klankosova.tv.
Ndërsa gazetarët bënin pyetje, Trump tha: "Takim i mirë".
"Takim i shkëlqyer, faleminderit," tha Trump para se të kthehej brenda në Krahun Perëndimor.
Pjesa tjetër e delegacionit kinez hipi në një furgon të zi, pasi makina e Xi-së ishte larguar tashmë nga rruga hyrëse.