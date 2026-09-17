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Takimi i thirrur mes Kryesisë dhe Grupit Parlamentar të PDK-së që ka nisur para rreth 2 orësh ka përfunduar.
Gazetarja e Klan Kosovës, Qëndresa Bellagoshi ka bërë të ditur në takim temë diskutimi ishin hapat që PDK do të ndërmarrë pas vendimit dënues ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, transmeton klankosova.tv.
Tutje, gazetarja bëri të ditur se i vetmi që u prononcua për media ishte anëtari i kryesisë së PDK-së, Shaqir Totaj, i cili sipas Bellagoshit, nuk dha shumë detaje se çfarë u diskutua në mbledhi.
Ndërkaq, pas pak, kreu i partisë, Bedri Hamza pritet të mbajë një konferencë për media.