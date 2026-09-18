Lajmet e fundit
Ka përfunduar protesta në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë, e cila nisi në orën 21:00 dhe zgjati rreth dy orë.
Sipas gazetarit të Klan Kosova, Kastriot Tahiri, në lidhje direkte për emisionin "Edicioni Special", gjatë protestës pati brohoritje, këngë patriotike dhe jehoi “Marshi i UÇK-së”.
Tashmë veç ka përfunduar protesta, e cila nisi nga ora 21:00. Megjithatë, për dy orë të plota sigurisht pati edhe brohoritje e poashtu edhe këngë patriotike, përfshirë këtu edhe 'Marshin e UÇK-së', të cilat jehuan në sheshin 'Skënderbeu', e të cilat po behën për të mbështetur katërshen e UÇK-së dhe për të kundërshtuar vendimin që është marrë dy ditë më parë. Pikërisht në këtë vend, para pak minutash, kanë qenë mijëra qytetarë të cilët kishin ardhur për t’ju dhënë mbështetje katërshes së UÇK-së, ndërsa po brohorisnin tërë kohën edhe emrat e tyre. Sigurisht emocionet u bënë edhe më të forta, ku nga organizatorët u kërkua edhe një minutë heshtje për aktivisten dhe mjeken e UÇK-së në luftë, Flora Brovina e cila tashmë ka ndërruar jetë para pak ditësh”, ka thënë Tahiri.