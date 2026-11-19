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Ka përfunduar takimi trilateral midis presidentit amerikan Donald Trump, atij rus Vladimir Putin dhe kinez Xi Jinping pas rreth një orë e gjysmë diskutimi.
Udhëheqësit mbajtën fjalë hapëse para bisedimeve, duke thënë se do të diskutonin çarmatimin bërthamor dhe luftën Rusi-Ukrainë, ndër tema të tjera, shkruan CNN.
Tre liderët theksuan nevojën për angazhim midis tre vendeve kryesore të armatosura me armë bërthamore.
Së fundi, raporti nga transmetuesi shtetëror kinez CCTV tha se udhëheqësit riafirmuan se "një luftë bërthamore nuk mund të fitohet dhe nuk duhet të luftohet kurrë." Ajo tha se Kina, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë dialogun për "uljen e rreziqeve bërthamore dhe parandalimin e përhapjes bërthamore."