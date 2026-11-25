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Ka përfunduar mbledhja e Komisionit për Buxhet në Kuvendin e Kosovës, ku është shqyrtuar Raporti Vjetor Financiar i Buxhetit të Republikës së Kosovës për vitin 2025.
Në këtë mbledhje, ministri i Financave, Hekuran Murati, ka prezantuar raportin financiar, ndërsa deputetët kanë ngritur pyetje dhe vërejtje lidhur me shpenzimet publike, planifikimin buxhetor dhe përgjegjësitë financiare të Qeverisë, raporton KP, transmeton Klankosova.tv.
Mbledhja e Komisionit pritet të mbahet sërish të premten, kur pritet të vazhdojë shqyrtimi i raportit vjetor Financiar për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2025 dhe shqyrtimi i raportit të shpenzimeve të Kuvendit të Republikës së Kosovës për nëntëmujorin e vitit 2026.