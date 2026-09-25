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Në mbarë Kosovën po mbahen protesta në mbështetje të ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, të cilët u dënuan me 81 vjet në total nga Gjykata Speciale.
Ekipet e Klan Kosovës kanë qenë të shpërndara cep më cep, dhe tashmë është bërë e ditur se protestat në Pejë dhe Istog kanë përfunduar.
Ndërkohë, qytetarët në komuna të tjera po vazhdojnë të qëndrojnë në sheshe, ku po kërkohet drejtësi për katërshen e UÇK-së, që aktgjykimi i shkallës së parë të korrigjohet në Apel.
Protestat janë thirrur nga OVL-UÇK në 14 komuna të vendit, ndërsa dega në kryeqytet do t'i bashkohet protestës nga ora 21:00, në sheshin 'Skënderbeu'.