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Bisedimet trepalëshe midis Rusisë, Ukrainës dhe Shteteve të Bashkuara u hapën të martën në Emiratet e Bashkuara Arabe, ndërsa Uashingtoni bëri një tjetër përpjekje për t'i dhënë fund luftës që pasoi pushtimin e plotë të fqinjit të saj nga Moska gati pesë vjet më parë.
Seanca dy-ditore në kryeqytetin e Emirateve të Bashkuara Arabe, Abu Dhabi, ishte takimi i parë i tillë që nga shkurti.
Rusia e sheh NATO-n si një kërcënim dhe Ukraina dëshiron të parandalojë pushtimet e ardhshme ruse, raporton Associated Press, transmeton Klankosovoa.tv.
Dita e parë e bisedimeve përfundoi pas gati katër orësh, tha agjencia e lajmeve RIA Novosti.
Ato pritet të rifillojnë të mërkurën, sipas zyrës së shtypit të Shërbimit të Inteligjencës së Jashtme të Ukrainës.