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Fillimi i ditëve më të ftohta dhe kthimi i fëmijëve në kopshte dhe shkolla i inkurajon prindërit të kërkojnë ushqime që do të pasurojnë dietën e tyre. Vëmendje e veçantë i kushtohet vitaminës C, e cila është e rëndësishme për funksionimin e sistemit imunitar dhe ndihmon trupin të përthithë më mirë hekurin.
Lloje të shumta frutash janë një burim i shkëlqyer i kësaj vitamine, dhe disa janë veçanërisht praktike në vjeshtë sepse janë të lehta për t'u ruajtur dhe shërbejnë si një meze e shpejtë.
Kivi
Kivi është një nga burimet më të pasura të vitaminës C, dhe vetëm një frut i madhësisë mesatare përmban rreth 64 miligramë. Është një mënyrë praktike që një fëmijë të marrë dozën e nevojshme të vitaminës C pa përgatitje komplekse. Mund ta prisni në copa, ta shtoni në kos ose bollgur, ose ta ofroni veçmas. Nëse shija është shumë e thartë për fëmijën tuaj, mund të kombinohet me një banane ose ndonjë frut tjetër të ëmbël.
Portokalli
Portokalli janë një zgjedhje e zakonshme e vjeshtës dhe dimrit kur bëhet fjalë për vitaminën C. Një portokall i madhësisë mesatare përmban afërsisht 70 miligramë të kësaj vitamine. Është më mirë të shërbehet i plotë ose i prerë në feta, pasi në këtë mënyrë fëmija merr fibra përveç vitaminës C. Ekspertët këshillojnë që fëmijët të hanë fruta të plota në vend që të pinë lëng, sepse frutat e plota janë më të ngopura dhe më të shëndetshme pikërisht për shkak të fibrave, transmeton Klankosova.tv.
Grejpfrut
Për shkak të shijes së tij specifike të hidhur dhe të thartë, grejpfruti është më pak i popullarizuar tek fëmijët, por është jashtëzakonisht i pasur me vitaminë C. Gjysma e një grejpfruti mesatar përmban rreth 39 miligramë vitaminë. Nëse fëmija juaj nuk dëshiron ta hajë vetëm, mund ta përzieni me një frut tjetër, më të ëmbël.
Rrushi i zi pa fara
Rrush i zi pa fara mund të mos jetë zgjedhja më e dukshme, por është shumë i vlefshëm nga pikëpamja ushqyese. Nutricionistët e nxjerrin në pah atë si një frut jashtëzakonisht të pasur me vitaminë C, megjithëse sasia e tij mund të ndryshojë në varësi të varietetit dhe kushteve të rritjes.