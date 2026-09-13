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Një shtëpi është përfshirë pjesërisht nga flakët në Fushë-Krujë, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale.
Shtëpia, në pronësi të shtetasit Ardjan Miri, është përfshirë nga zjarri, ndërsa flakët kanë prekur edhe trarët e çatisë.
Pavarësisht ndërhyrjes së menjëhershme të shërbimit zjarrfikës, çatia është shembur, duke e nxjerrë shtëpinë jashtë funksionit.
Në momentin kur ka rënë zjarri, brenda shtëpisë nuk ndodhej asnjë person. Kanë qenë fqinjët ata që kanë konstatuar flakët dhe kanë njoftuar menjëherë shërbimet e emergjencës.
Paraprakisht, dyshohet se zjarri mund të jetë shkaktuar nga një luhatje e energjisë elektrike. Ndërkohë, grupi hetimor po punon për të përcaktuar shkakun e saktë të zjarrit dhe rrethanat në të cilat ndodhi ngjarja./abcnews.al