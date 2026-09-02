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Përfshihet nga flakët një mjet lundrues në vendin e quajtur “Pema e Thatë”në Ksamil. Policia Kufitare dhe ajo Detare kanë ndërhyrë në kohë për t’u ardhur në ndihmë 4 shtetasve gjermanë të cilët ndodheshin në bord, duke i transportuar ata drejt bregut.
Policia sqaron se 4 turistët gjermanë ndodhen në gjendje të mirë shëndetësore dhe nuk kanë pësuar asnjë dëmtim fizik, shkruan rtsh.al, transmeton klankosova.tv.
“Ksamil/Policia Kufitare dhe Njësia Policore Detare, ndërhyrje në kohë për të ndihmuar 4 shtetas gjermanë, pasi mjeti me të cilin ata lundronin u përfshi nga flakët.
Pas marrjes së njoftimit se në vendin e quajtur “Pema e Thatë”, në Ksamil, një mjet lundrues ishte përfshirë nga flakët në pjesën e brendshme të tij, shërbimet e Policisë Kufitare dhe të Njësisë Policore Detare, të cilat ndodheshin në zonë, janë nisur drejt vendngjarjes. Falë ndërhyrjes së shpejtë të punonjësve të Policisë, u lokalizua mjeti lundrues dhe 4 shtetasit gjermanë që ndodheshin në bordin e tij u evakuuan dhe u transportuan me mjetin e Policisë, drejt bregut. 4 shtetasit janë në gjendje të mirë shëndetësore dhe nuk kanë pësuar dëmtime fizike. Ata falënderuan punonjësit e Policisë që ndërhynë në kohë për t’i ndihmuar.