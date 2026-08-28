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Përfaqësues të Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë dhe ata të Zyrës së BE-së kanë qenë të pranishëm në sallën e Kuvendit të Kosovës, ku deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës janë mbledhur sërish pas kërkesës së radhës për vazhdimin e seancës konstituive.
Kësaj radhe zhvillimet në sallën e Kuvendit janë përcjellë edhe nga përfaqësues të Ambasadës Amerikane.
Ndërkohë, deputetët e Lëvizjes Vetëvendosje nuk janë paraqitur në sallë, transmeton Klankosova.tv